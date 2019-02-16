مرور نجران يضبط ممارس التفحيط داخل شروره

ضبط مرور منطقة نجران، اليوم الجمعة، على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل محافظة شروره. وقال المرور إنه جاري استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. يذكر أن المرور كان قد حذر من نقل عدد ركاب يزيد على العدد المسموح به في رخصة السير، وطالب القائدين، بالالتزام بعدد الركاب الوارد في رخصة السير، إذ يعد نقل عدد يزيد عن المسموح ” مخالفة مرورية ” .

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