كلب ضال يهاجم طفلا ذو عامين بتبوك ومطالبات للأمانة بالتدخل العاجل

في واقعة أصبحت متكررة بأحياء تبوك، تعرض طفلا ذو عامين ونصف، للهجوم من أحد الكلاب الضالة بحي الصفا، خضع على إثرها لعملية جراحية أسفل البطن. وتعرض الطفل لهجوم الكلب أثناء لعبه مع أشقائه في فناء منزلهم بينما باب المنزل الخارجي كان مفتوحًا.

ودخل أحد الكلاب من الباب، مهاجمًا الطفل قبل أن يشاهده عمال كانوا يعملون في مبنى قيد الإنشاء مجاور للمنزل، وهرعوا لإنقاذه. وفي السياق ذاته أعرب أحد السكان عن استياءه من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، موضحًا أنه أصبح يضطر للذهاب إلى صلاة الفجر بالسيارة رغم قرب المسافة. وأشار إلى أنهم يعانون انتشار الكلاب في حي البوادي، وأن أحد الجيران يطعم الكلاب؛ فتتكاثر في شارعهم، وهذا فيه مضرة لهم. وطالب الأهالي أمانة تبوك بضرورة إيجاد حلول عاجلة؛ لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الخطر.