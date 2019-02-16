النمر يروي قصة ابن تسببت نصائحه في دخول والدته العناية المركزة

حذّر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من إعطاء نصائح طبية دون علم، مستشهدًا بحالة أمّ تسبب ابنها في دخولها العناية المركزة.

وأضاف النمر -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن سيدة دخلت العناية المركزة بسبب ابنها الذي قاس ضغطها فوجده ١٢٠ على ٨٠، فنصحها بترك العلاج؛ ظنًّا منه أن ضغط والدته في المعدلات الطبيعية، بينما ارتفع إلى ١٩٠ على ١١٠، ما أدّى إلى تجمع السوائل في الرئتين ودخول الأم إلى العناية المركزة.

ووجّه ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب نصيحة لمن يعطي نصائح طبية دون سند علمي، مستشهدًا بالآية الكريمة «وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم».

كان الدكتور النمر قد حذَّر مرضى ضغط الدم بالإقلال من المخللات؛ بسبب أن محتواها عالي التركيز من ملح الصوديوم، مشيرًا إلى أن الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الملح؛ تتضمن: المعلبات، السمك المجفف، الجبن، المكسرات، شرائح البطاطس، معجون الطماطم، الأكل الصيني غالبًا، الخضراوات المخللة.

ويأتي ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة في الدول العربية، ويمكن الوقاية منه بتجنب التدخين، والعمل على تخفيض الوزن والمواظبة على الرياضة، والتزام نظام غذائي متوازن، مع التقليل من تناول الملح والمشروبات الغنية بالكافيين، والاسترخاء، وفقًا لموقع ويب طب.

وكانت دراسة حديثة أجراها فريق طبي، قد انتهت إلى إمكانية علاج ضغط الدم مجانًا وبدون دواء، وذلك بممارسة التمارين الرياضية التي تحمل نتائجها نفس تأثير الدواء، وفقًا لرويترز.

واعتمد الباحثون خلال الدراسة على جمع بيانات حوالي 391 تجربة أجروها لتقييم آثار أدوية ضغط الدم وممارسة التدريبات على خفض الضغط، واكتشفوا أن الأدوية والرياضة خفَّضَت ضغط الدم بنحو تسعة مليمترات زئبق لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأكد الدكتور حسين ناجي كبير الباحثين في الدراسة والمتخصص في السياسات الصحية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في بريطانيا، أن التمارين تسبب انخفاضًا مماثلًا في ضغط الدم الانقباضي، مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين مرضى ضغط الدم.

وشمل التحليل الذي أجراه الباحثون للتجارب نتائج 194 تجربة، تناولت تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم و197 تجربة أخرى اختبرت تأثير التدريبات على خفض الضغط المرتفع، وتبين أن الأدوية أكثر فعالية من ممارسة التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم الانقباضي الذي يتم معرفته بالرقم العلوي في قراءة ضغط الدم، والذي يشير إلى الضغط على جدران الأوعية الدموية عندما يضخ القلب الدم.