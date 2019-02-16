السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 11جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وسلطت الصحف الضوء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، التي أكد فيها التزامه بالاستمرار في العمل لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، والذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.ونشرت صحف هذا اليوم التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا" التابع للأمم المتحدة، لحماية المدنيين ،والذي يغطي الفترة بين 29 يناير – 11 فبراير الجاري، حيث قتلت قوات الاحتلال طفلين خلال الاحتجاجات التي شهدها قطاع غزة، يوم الجمعة، 8 فبراير، ولم يكونا يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وتُوفي مواطنا آخران متأثريْن بجروح أُصيبا بها في وقت سابق، وأصيبَ 530 شخصًا بجروح.// انتهى //10:22ت م0011