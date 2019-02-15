شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه السوداني يتراجع لمستوى قياسي في السوق الموازي والان مع التفاصيل

كشف متعاملون أن الجنيه السوداني تراجع لمستوى قياسي منخفض في السوق الموازي، خلال الفترة الأخيرة، وسط إقبال على شراء الدولار بفعل مخاوف من تأجج وتيرة المظاهرات.

وبيع الدولار بسبيعن جنيها سودانيا في المعاملات النقدية، صباح يوم أمس، مقارنة مع 65 جنيها مطلع الأسبوع، لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في معاملات الشيكات، الأعلى تكلفة بسبب نقص العملتين المحلية والأجنبية، 83 جنيها.

وقال متعامل طلب عدم نشر اسمه "يوجد نقص حاد.. والناس خائفون بسبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات."

ويعاني السودان من نقص حاد في أوراق النقد منذ شهور. ويقف السودانيون في الطوابير لساعات من أجل سحب الأموال.

وتتوسع الحكومة في المعروض النقدي، عن طريق الشيكات والتحويلات الإلكترونية أساسا، من أجل تمويل دعم سخي، مما يؤجج التضخم.

وخفضت السلطات قيمة العملة خفضا حادا في أوائل أكتوبر إلى 47.5 جنيه من 29 جنيها للدولار، وأقامت نظاما جديدا تحدد فيه مجموعة من البنوك ومكاتب الصرف سعرا يوميا. لكن السعر الرسمي لا يكاد يتحرك.