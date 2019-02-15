شكرا لقرائتكم النفط يُسجل أعلى سعر في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

سجل مزيج خام برنت العالمي خلال تعاملات الجمعة، أعلى مستوى سعري له منذ بداية عام 2019 متجاوزًا 65 دولارًا للبرميل، بدعمٍ من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة “أوبك”.

وارتفع خام برنت إلى 65.10 دولار، لتكون المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارًا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولار بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتًا بما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.



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