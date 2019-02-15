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شكرا لقرائتكم مرور الشرقیة يطيح بقائد مركبة ارتكب مخالفة قطع الإشارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية
تمكن رجال مرور المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بقائد مركبة ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وسيتم إحالته للھيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.
وأظھرت صور نشرھا المرور السعودي المركبة المخالفة وھي مركبة بيضاء اللون، حيث سيتم تطبيق عقوبة مخالفة قطع الإشارة المرورية بحق قائدھا، والتي ارتفعت قيمتھا العام الماضي من 500 ريال إلى 3 آلاف ريال.
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