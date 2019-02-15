الان تتابع أمطار على مناطق متفرقة في المملكة.. وتوقّعات باستمرارها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت العاصمة الرياض مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة، كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مدينة الدمام، كما شملت محافظة الخبر والجبيل والنعيرية والأجزاء المجاورة لها.

وشهدت محافظة رجال ألمع أمطارا شملت الأجزاء الشماليه من المحافظة، وهطلت على منطقة الباحة أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمراكز التابعة لها، ومتنزهات المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.