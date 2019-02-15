الان تتابع بومبيو يدعو لعملية انتقالية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو، رئيس السوادن عمر البشير وحكومته، بالاستماع إلى “أصوات الشعب السوداني”. وقال: “نتمنى أن تحصل عملية انتقالية في البلاد”.

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