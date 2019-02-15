شكرا لقرائتكم خبر عن «منافع» تُنمي مهارات المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نظمت إدارة التعليم في القنفذة من خلال مبادرة «منافع» لتطوير خدمات الحج والعمرة، سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة لتحقيق أهداف المبادرة، حيث يتضمن موضوع ملتقى مكة الثقافي الثالث لهذا العام١٤٤٠هـ، تدريب الطلاب المتطوعين وتأهيلهم لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، من خلال توسيع رقعة العمل التطوعي وتأهيل الكوادر المنتمية له.

وتُركز هذه البرامج على إكساب طلبة التطوع المهارات الأساسية وفنون التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر، وصولاً إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن، تعكس الصورة الحقيقية للمواطن السعودي القدوة.

وشملت هذه البرامج، التطوع في المشاعر المقدسة بعدة لغات، وقراءة الخرائط الإرشادية، ومهارات التعامل مع الحجاج والمعتمرين في المنافذ، وفنون ومهارات التعامل مع الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة، والإسعافات الأولية في المشاعر المقدسة، وحسن التصرف في وقت الأزمات، وإدارة الحشود، وإدارة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك بالإضافة إلى البرامج الإثرائية للكشاف والمتطوع، وورش العمل واللقاءات التعريفية للملتقى والمبادرة، والتي تتضمن أكثر من ٦٠٠ ورشة ولقاء تُنمي القدرات وتحقق أهداف الملتقى وموضوعه، وأهداف مبادرة «منافع».

واستفاد من هذه البرامج أكثر من 55 ألف طالباً وطالبة في أكثر من ٦٠٠ مدرسة (بنين، وبنات)، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن، ليحظوا بخدمة مميزة ذات مهارة وجودة عالية.