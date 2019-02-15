شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف أمير مكة.. «تعليم القنفذة» يُنفذ مبادرة «منافع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أطلقت مدارس مكتب التعليم في العرضية الشمالية (قطاع البنات) عدة مبادرات في محافظة القنفذة يوم الأربعاء الماضي، وذلك لدعم مبادرة «منافع»، ضمن فعاليات مبادرة «كيف نكون قدوة» التي يُشرف عليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي ذلك الإطار، نُفذت عدة مبادرات لتطوير خدمات الحج والعمرة، وقدمت المدارس العناية الفائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المعتمرين والزوار، وذلك بتوفير كراسي وعربات تنقلهم أثناء أدائهم للمناسك، بدءاً من ميقات يلملم وعلى أرض الحرم المكي الشريف، إضافة إلى مبادرة توزيع وجبات مجانية على المعتمرين في ميقات يلملم وفي الحرم المكي الشريف، تسهيلاً لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

الجدير بالذكر، أن جميع المدارس المشاركة تحملت تكاليف المبادرة ذهاباً وإياباً، بتوقيع العقود المختلفة مع الشركات شاملة المواصلات والتغذية.

وصرح مدير التعليم في القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، بأن مبادرة «منافع» تأتي ضمن دعم رؤية ٢٠٣٠ للمسؤولية المجتمعية لتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، إضافة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية.

وأعرب الزاحمي عن شكره وتقديره لكافة الزملاء في الميدان التربوي في القطاعين البنين والبنات، ومكاتب التعليم، وأندية مدارس الحي، والحي المتعلم (للبنين والبنات)، على ما يبذلونه من جهود مضيئة وصولاً لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، والمساهمة في تطوير خدمات الحج والعمرة.