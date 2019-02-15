، تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح تحدُّ من الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الدمام والخُبر والظهران والأحساء وبقيق والجبيل والقطيف وخريص

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية إن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الدمام والخبر والظهران والأحساء وبقيق والجبيل والقطيف وخريص والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 صباح السبت.