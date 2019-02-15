، "الشامان" تدشّن مشروع "القراءة منهج حياة" في البدع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت أن القراءة أهم وسيلة لنقل نتاج العقل البشري ومنجزاته

أكّدت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيسة اللجنة العليا لمشروع تحدي القراءة العربي بتعليم تبوك "نجلاء بنت سليمان الشامان"، على دور مشاريع القراءة في إنشاء مجتمع قارئ متقدّم ومنتج للثقافة والمعرفة، مشيرة إلى أن القراءة تعد أهم وسيلة لنقل نتاج العقل البشري ومنجزاته.

جاء ذلك في مستهلّ تدشينها لمبادرة مشروع "القراءة منهج حياة" الذي أطلقته الابتدائية الثانية بمقنا، ضمن مشروع تحدي القراءة العربي.

وثمنت الشامان الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها، معربة عن سعادتها بما شاهدته في المشروع من أفكار وأركان تنمّي لدى الطالبة الميول القرائية، مقدمة شكرها وتقديرها لقائدة المدرسة مريم العنزي، ولمشرفة التحدي بالمدرسة رخية البلوي، ولمنسوبات المدرسة.

من جهتها أوضحت رئيسة الشؤون التعليمية بالبدع خضراء المسعودي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة القراءة والاطلاع بمحافظة البدع، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع فيه ليسهم في نشر ثقافة القراءة ودعم مشروع تحدي القراءة العربي بالبدع وتعزيز إقبال الطالبات على المشاركة فيه.

فيما قالت منسّقة مشروع تحدي القراءة العربي بتعليم تبوك ريم بنت عبد الكريم الجوفي: المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه تعليم تبوك بنشر ثقافة القراءة والاطلاع بين كافة أطياف المجتمع عن طريق المبادرات القرائية والمكتبات التي تزخر بمختلف أنواع الكتب التي تسهم في تنشئة جيل قارئ، لافتة إلى أن دور المدرسة يزداد ويظهر أثره وتعظُم مسؤوليته في إثارة اهتمام وشغف الطلاب والطالبات بالقراءة.

في حين أفادت قائدة المدرسة مريم العنزي، بأن مشروع "القراءة منهج حياة" يتضمن ستة برامج قراءة هي: "تحدي القراءة في نيوم"، الذي يستهدف أفضل ثلاث قارئات بالمدرسة، وبرنامج "المؤلفة الصغيرة" وبرنامج "أميرة القراءة" اللذان يعززان جانب التأليف لدى الطالبات، وبرنامج "رحلة إلى السماء" الذي يستهدف الطالبات الموهوبات، وبرنامج "رحلة مع كتاب" الذي يستهدف المعلمات، وبرنامج "ساعة مع كتاب" الذي يستهدف أمهات الطالبات. بالإضافة إلى: الأركان التفاعلية، وعرش القراءة، والساعة الرملية، ولقاءات القراءة التي تعزز إقبال الجميع على القراءة والاطلاع والتأليف.



حضر التدشين: مساعدة مدير إدارة العلاقات والإعلام قسمة العمراني، والمشرفة بإدارة العلاقات والإعلام زينة الشهري، ومسؤولة التقنية بمشروع تحدي القراءة العربي بتعليم تبوك فاطمة مباركي، والمنسقة الإعلامية لمكتب المساعدة نور العبدلي، ومنسوبات المدرسة، وعدد من المشرفات التربويات من الشؤون التعليمية بالبدع.