، إشادة دولية بحصول الكشافة السعودية على شهادة التقييم العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبراء أكّدوا أنه إضافة جديدة للمنجزات والنجاحات المتتالية للجمعية

نوه رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند بجمعية الكشافة العربية السعودية وما وصلت إليه من منجزات، توجت ذلك بحصولها على شهادة التقييم العالمية جيسات (GSAT)، والذي جاء لتطبيقها معاييرَ التقييم العالمية لتحقيق الجودة الشاملة للارتقاء ببرامج وأنشطة الشباب.

واعتبر البروفيسور لارس كوليند لدى حضوره منح الشهادة للجمعية بالرياض، مساء الأربعاء الماضي، من الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي؛ ذلك الإنجاز إضافة جديدة وهامة للمنجزات والنجاحات المتتالية للجمعية على كافة الأصعدة، مع اهتمام الجمعية بتجويد أعمالها والتزامها بمعايير الجودة العالمية.



من جانبه أثنى مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان، على جهود الجمعية في تطوير أدائها وتحسين برامجها في جميع مراحله تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً؛ الأمر الذي يُلبي الاحتياجات ويواكب التطورات العالمية ويؤكد حرص جمعية الكشافة العربية السعودية على تعزيز دور الحركة في تربية النشء والشباب الأعضاء المنتمين لها.