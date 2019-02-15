، النائب العام لنيويورك تدرس الطعن على إعلان ترامب حالة الطوارئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لن نقبل انتهاك السلطة.. وسنقاوم بكل الأدوات القانونية

هددت "ليتشا جيمس"، النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك، وفق "العربية".

وتفصيلاً، قالت "جيمس" في بيان: "لن نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر اليوم الجمعة أنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تُدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونغرس.

وقال ترامب من حديقة الورود في البيت الأبيض: "سوف أوقِّع على حالة طوارئ وطنية. نشهد غزوًا بالمخدرات، وغزوًا من قِبل العصابات، وغزوًا بشريًّا.. وهذا غير مقبول".



وطالب ترامب الكونغرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.