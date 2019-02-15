، التحالف يصدر 430 تصريحاً لنقل المساعدات إلى الحديدة خلال 7 أيام ،

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متّجهة إلى الحديدة، حسب العريبة.
وتفصيلاً، أوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تستمر بتعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.
وفي سياق متصل، ذكر التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمني بانتظار السماح لها بدخول الميناء، موضحاً أن ميليشيات الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.
وتحدث عن إصدار 57 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و339 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن، بحيث وصل إجمالي التصاريح إلى 430 تصريحاً خلال 7 أيام.
التحالف يصدر 430 تصريحاً لنقل المساعدات إلى الحديدة خلال 7 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-15
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متّجهة إلى الحديدة، حسب العريبة.
وتفصيلاً، أوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تستمر بتعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.
وفي سياق متصل، ذكر التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمني بانتظار السماح لها بدخول الميناء، موضحاً أن ميليشيات الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.
وتحدث عن إصدار 57 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و339 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن، بحيث وصل إجمالي التصاريح إلى 430 تصريحاً خلال 7 أيام.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
10:23 PM
قال إن ميليشيات الحوثي تعطل دخول 4 سفن للميناء منذ 11 يوماً
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متّجهة إلى الحديدة، حسب العريبة.
وتفصيلاً، أوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تستمر بتعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.
وفي سياق متصل، ذكر التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمني بانتظار السماح لها بدخول الميناء، موضحاً أن ميليشيات الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.
وتحدث عن إصدار 57 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و339 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن، بحيث وصل إجمالي التصاريح إلى 430 تصريحاً خلال 7 أيام.
، التحالف يصدر 430 تصريحاً لنقل المساعدات إلى الحديدة خلال 7 أيام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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