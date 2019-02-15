المرور يحذر من زيادة عدد الركاب المنقولين عن المسموح

حذَّر المرور السعودي، من نقل عدد ركاب يزيد على العدد المسموح به في رخصة السير. وطالبت القائدين، بالالتزام بعدد الركاب الوارد في رخصة السير، إذ يعد نقل عدد يزيد عن المسموح ” مخالفة مرورية ” .

في سياق آخر، نوَّه المرور بأنه باقي ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان و استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وذلك في منطقة جازان. كما أكد أنه لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز (٢٠) مترًا وبعد إعطاء الإشارة اللازمة وخلو الطريق من المركبات.