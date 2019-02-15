السعودية اليوم / أمطار على الدمام وضواحيها



الدمام 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة ، على مدينة الدمام ، كما شملت محافظة الخبر والجبيل والنعيرية والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:37ت م

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الدمام 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة ، على مدينة الدمام ، كما شملت محافظة الخبر والجبيل والنعيرية والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //22:37ت م0131

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