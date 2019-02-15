السعودية اليوم / انتهاء تحكيم المشروعات المشاركة في التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع ‏‏2019

الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسانتهت اليوم أعمال تحكيم مشروعات الطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، حيث قام المحكمون بجولة تمهيدية أمس الخميس في المعرض، للتعرف على المشروعات المشاركة بصورة عامة، فيما تمت الجولات التحكيمية النهائية صباح اليوم الجمعة .وخضع 101 مشروع مشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد في 21 مجالاً علمياً، للتحكيم من قبل لجنة محكمين ضمت 34 محكماً ومحكمة من الأكاديميين والخبرات الوطنية من مختلف التخصصات والجهات الوطنية الرائدة.وجرى تحكيم كل مشروع من قبل 4 محكمين، وبلغ عدد حصص التحكيم 18 حصة، مدة كل منها 10 دقائق، استعرض خلالها كل طالب مشروعه وأجاب عن استفسارات لجنة التحكيم.وتجري عملية التحكيم على مرحلتين؛ الأولى تتمثل في التقييم العددي، وفيها يجري كل محكّم تقييماً لعدد محدد من المشروعات، خلال مقابلات شخصية فردية، وتتمثل المرحلةالثانية في التقييم الموضوعي للمشروعات المتأهلة.وبلغ عدد المسجلين في المرحلة الأولى من "إبداع 2019" (84418) طالبا وطالبة، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بالعام الماضي، من بينهم43410 طلاب بنسبة 51%، فيما بلغ عدد الطالبات 41008 طالبات بنسبة 49%، مثلوا 46 إدارة تعليمية و6233 مدرسة على مستوى المملكة.ويؤهل أولمبياد إبداع الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية، لنيل شرف تمثيل المملكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على المستويين الدولي والإقليمي.// انتهى //22:23ت م0128