السعودية اليوم / أمطار على محافظة رجال ألمع



محايل 10جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفه على محافظة رجال ألمع شملت الأجزاء الشماليه من المحافظة .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

//انتهى //

22:13ت م

0126



محايل 10جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفه على محافظة رجال ألمع شملت الأجزاء الشماليه من المحافظة .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .//انتهى //22:13ت م0126

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