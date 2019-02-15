شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-2-2019.. والعملة السعودية تستقر والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- استقر سعر الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-2-2019، عند نفس معدلات إغلاق أمس، والذي شهد فيها تراجعًا أمام الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر الريال السعودي 1 ريال سعودي = 4.677 جنية المصري. ونرصد لكم خريطة أسعار العملة السعودية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع: سعر الريال السعودي يوم الخميس 14-2-2019 1 ريال سعودي = 4.677 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.214 ريال سعودي سعر الريال السعودي يوم الأربعاء 13-2-2019 1 ريال سعودي = 4.687 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.213 ريال سعودي سعر الريال السعودي يوم الثلاثاء 12-2-2019 1 ريال سعودي = 4.694 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.213 ريال سعودي سعر الريال السعودي يوم الاثنين 11-2-2019 1 ريال سعودي = 4.693 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.213 ريال سعودي سعر الريال السعودي يوم الأحد 10-2-2019 1 ريال سعودي = 4.695 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.213 ريال سعودي سعر الريال السعودي يوم السبت 9-2-2019 1 ريال سعودي = 4.693 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.213 ريال سعودي

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