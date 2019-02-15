شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء إلى منازل ضاحية الملك فهد بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب عدد من أصحاب المنازل المستفيدة من إيصال الخدمة عن شكرهم وتقديرهم لجريدة اليوم لنقل المعاناة إلى المسؤولين وتحقيق مطالبهم، وقالوا: «نتطلع إلى توفير كل احتياجات الضاحية وتغطيتها بالإنارة».
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على إيصال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتوصيل الخدمة الكهربائية إلى ضاحية الملك فهد في محافظة الجبيل بشكل دائم.
وطالبت الشركة السعودية للكهرباء جميع مشتركيها بتقديم طلبات إيصال الخدمة لمنشآتهم القائمة والمستقبلية وخدمتهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدة بالوقت نفسه حرصها التام على تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات بشأن أي طلبات أو ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ توفيرا للجهد والوقت عبر مركز خدمة المشترك ورقم الاتصال الموحد (920001100)، أو الرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) الهواتف الذكية، وحسابيها بتويتر وفيسبوك (@alkahraba).
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