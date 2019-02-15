شكرا لقرائتكم تنويه مهم من قنصلية المملكة في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قنصلية المملكة في نيويورك، اليوم الجمعة، أنها ستغلق أبوابها، يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العمل يُستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل 24/7 على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663



مختارات حساب متابعات الخليج 365 يوضح حقيقة زيادة الدعم المخصص للمستفيد لألف ريال



سند محمد بن سلمان يتيح الفرصة لمن أخفق في اختبار الوعي المالي مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.