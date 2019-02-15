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شكرا لقرائتكم تنويه مهم من قنصلية المملكة في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قنصلية المملكة في نيويورك، اليوم الجمعة، أنها ستغلق أبوابها، يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العمل يُستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة.
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل 24/7 على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663
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