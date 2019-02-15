الان تتابع القبض على مفحط شرورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت أجهزة المرور بمنطقة نجران القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل محافظة شروره، وجار استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مفحط شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.