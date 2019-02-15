الان تتابع ولي العهد يسلم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

سلم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جوائز الفائزين في سباق الفروسية الكبير، بالحفل المقام في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ويرعى صاحب السمو الملكي حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة رحّب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بتشريف سمو ولي العهد – أيده الله – لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتدادًا لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم كبير واهتمام بالغ من سموه – حفظه الله -، مؤكدًا أن رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين لرياضة الفروسية تعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور وما تحققه من إنجازات على مختلف الأصعدة.

وأكّد سموه أن الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من سمو ولي العهد دليل على الاهتمام الكبير بمستقبل رياضة الفروسية، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ومخرجاتها، حيث أولت رياضة الفروسية بمختلف مسابقاتها حيزاً كبيرًا واهتمامًا واضحًا بدعم مباشر من سموه الكريم، لاسيما وقد تم رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخرًا في قفزة غير مسبوقة تجعل من رياضة الفروسية بيئة جاذبة ومحفزة لتكون محطّ أنظار الجميع بميادينها ومنشآتها وسباقاتها.

وقال سموه:” شهدت المملكة تحولاً كبيرًا في هذا الجانب من خلال تنظيم واحتضان العديد من فعاليات الفروسية، إيماناً من سمو ولي العهد بما تمثله هذه الرياضة العريقة من قيمة ومكانة في المجتمع”، معربًا عن اعتزاز منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي العهد الأمين.