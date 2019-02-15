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الان تتابع أمانة جازان تكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن “مواطن يسفلت طريقا بـ29 ألفا.. أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليونا” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ردت أمانة منطقة جازان على ما نشرته صحف إلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (مواطن في جازان يسفلت طريقا ب 29 الفا.. أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليونا؟).
وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة، حسين معشي إن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان وجه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الشارع المسفلت وتبين:
- أن الموقع الذي قام فيه المواطن بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله يبعد عن محافظة العيابي بمسافة تزيد عن 50 كم ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في منطقة جبلية متوسط ارتفاعها 200 متر تقريبا عن سطح البحر
- الشارع الذي قام المواطن بسفلتته مدروس ومدرج من قِبَل بلدية محافظة العيدابي ضمن مشروع معتمد يجري تنفيذه لسفلتة قرى مركز ريع مصيدة، ومدة تنفيذ المشروع 360 يوماً.
- تم تسليم هذا المشروع للمقاول من قِبَل بلدية محافظة العيدابي بتاريخ 17/ 12/ 1439هـ، وقد بدأ المقاول المنفذ للمشروع بتنفيذ أعمال التمهيد والردم والدكّ والتسوية لطرق قرى المركز ومن ضمنها الأمتار التي قام المواطن بسفلتتها أمام منزله بطول ٢٧٠كم وبعرض ٣ أمتار، وتقوم بلدية محافظة العيدابي بحثّ المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع مصيدة خلال مدة المشروع.
- أظهرت المعاينة الأولية من قِبَل جهاز الإشراف ومهندس المقاول للسفلتة المنفذة من قِبَل المواطن، أن السُّمك يقل عن ٥سم في أغلب الشارع، وسيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات قبل اتخاذ قرار بإزالتها أو تنفيذ طبقة إسفلت جديدة عليها بحسب الأفضلية من ناحية الجودة الفنية.
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