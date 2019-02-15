الان تتابع أمانة جازان تكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن “مواطن يسفلت طريقا بـ29 ألفا.. أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليونا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ردت أمانة منطقة جازان على ما نشرته صحف إلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (مواطن في جازان يسفلت طريقا ب 29 الفا.. أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليونا؟).

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة، حسين معشي إن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان وجه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الشارع المسفلت وتبين: