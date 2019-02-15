أبشر المرور استعلام مخالفات فى السعودية عبر بوابة أبشر

تظهر كلمة أبشر المرور استعلام مخالفات كثيراً فى محرك البحث “جوجل” كأحد الكلمات ذات البحث العالى داخل المملكة العربية السعودية، فعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة يمتلكون سيارات ويرتكبون المخالفات أثناء السير، ولهذا فتجدهم يبحثون عن كم المخالفات التي ارتكبوها والغرامات المالية عليها لكى يقوموا بتسوية أوضاعهم، ونحن فى “نجوم مصرية” نكتب هذا المقال لنوضح لك طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر، فإلى نص المقال.

أبشر المرور استعلام مخالفات

قامت المملكة العربية السعودية متمثلة فى وزارة الداخلية بإطلاق بوابة أبشر الإلكترونية لمساعدة المواطنين عن طريق إطلاق الكثير من الخدمات بأحدث التقنيات مواكبة للتطور التكنولوجى الذى وصل له العالم، وتُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات التي قامت بها المملكة في تحقيق رؤية 2030م، وتُعد خدمة الإستعلام عن المخالفات عبر أبشر المرور من أكثر الخدمات التى تلاقى بحثاً كبيراً داخل المملكة، ونوضح لكم خطوات الإستعلام كالتالي:

أولاً يتوجب عليك الدخول إلى موقع أبشر الإلكترونى .

. ابحث عن أيقونة الإستعلامات عن خدمات المرور.

ادخل رقم الهوية والرمز المرئي ثم اضغط على كلمة عرض.

ستُعرض لك جميع مخالفاتك والغرامة الواقعة عليك.

وفى نهاية مقالنا اليوم نود أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت