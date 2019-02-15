شكرا لقرائتكم خبر عن التقلبات الجوية ترفع استعدادات أقسام الطوارئ بمستشفيات «الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات في السراة وتهامة، بالاستعداد الكامل وزيادة عدد الأطباء والممرضين لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظات المنطقة.

ودعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج القائمين على غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث في صحة الباحة بالتنسيق مع أقسام الطوارئ في المستشفيات عن أي حالة تحتاج إلى تحويل إلى مستشفى الملك فهد أو مستشفى الأمير مشاري قبل تصعيد الحالة إلى المركبة الإسعافية للتأكد من الجهات الأمنية بالمنطقة عن سلامة الطريق وسلامة نقل المرضى والمرافق للحالة، موجهاً أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة لرفع درجة الاستعداد نظرًا للحالة المطرية و تقلبات الجو التي تشهدها المنطقة حالياً، وما قد يصاحبها من حوادث أو حالات صحية تتأثر بها لا قدر الله.