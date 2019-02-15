شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة الـ 1000 ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفى حساب المواطن اليوم (الجمعة) ماتم تداوله حول زيادة ألف ريال لكل مستفيد وذلك عبر حساب «خدمة العملاء" التابع للبرنامج في»تويتر".

وقال حساب «خدمة العملاء» في «تويتر» ردا على أحد المواطنين بخصوص زيادة 1000 ريال قال: «حياك الله، غير صحيح، في حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن، @SpokesmanCa».

وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوز 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال 15 يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏portal.ca.gov.sa. وأضاف أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة، ومنها «حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية»، مشيراً إلى أنه يمكن لكل شخص مسؤول قادر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته وتبلغ سنه 18 عاماً أو أكبر بأن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يُعرف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد، ويشمل ذلك الزوجة والبنات والأبناء غير المتزوجين، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.