، غداً.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك المحلية لحفظ القرآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورتها "21" لـ"البنين والبنات" وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري

تنطلق غداً، التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده "للبنين والبنات"، في دورتها "21" تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتقام فعاليات المسابقة في العاصمة الرياض، وتستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري، ويتنافس فيها 122 متسابقاً ومتسابقة من شتى مناطق ومحافظات المملكة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: جائزة مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده "للبنين والبنات" في دورتها "21"؛ تأتي تأكيداً لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى عهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: المسابقة تهيئ تنافساً شريفاً بين أبناء الوطن الغالي، وتحفزهم لحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده، ونثمن الدعم الكبير الذي تَلَقّته الوزارة من لدن ولاة الأمر لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية؛ الأمر الذي يجعل أبناءنا وبناتنا لَبِنَاتٍ صالحةً تخدم الوطن والمجتمع.

وأشاد "آل الشيخ"، بالنتائج المشرفة التي حققها المتسابقون والمتسابقات في الدورات السابقة من الجائزة؛ مما أثمر ترشيحهم للمسابقات القرآنية العالمية، وجعل حضور المملكة -بفضل الله تعالى- مؤثراً وقوياً في المنافسات بين المتسابقين على المستوى الدولي.

وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين على رعايتهما وعنايتهما بكتاب الله الكريم؛ سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل نشر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين -عليه الصلاة والسلام- في شتى بقاع الأرض.

يُذكر أن الأمانة العامة للمسابقة القرآنية المحلية في دورتها الـ21، أعدت للمشاركين في المسابقة برامج وفعاليات عدة؛ منها دورة مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، ومسابقات ثقافية هادفة، وزيارات لكبار العلماء، وجولات تعريفية بمعالم العاصمة الرياض.