، إعلان مواعيد التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.
وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.
وذكرت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.
إعلان مواعيد التسجيل في سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-15
أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.
وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.
وذكرت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
04:42 PM
النسخة الثالثة تقام حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض
أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مواعيد تسجيل الراغبين في دخول منافسات سباقات الهجن في النسخة الثالثة من المهرجان، والمقامة حاليًا في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.
وأوضحت إدارة المهرجان أن التسجيل سيبدأ غدًا ويستمر حتى الاثنين 19 فبراير الجاري في مقر إدارة التسجيل، الواقع على شارع سوق الدهناء بموقع المهرجان.
وذكرت الإدارة أن مواعيد التسجيل ستكون على فترتين يوميًّا، حيث ستكون الفترة الأولى من الـ 9.00 صباحًا وحتى الـ 12.00 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة الثانية من الـ 3.00 عصرًا وحتى الـ 6.00 مساءً.
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المصدر : الخليج 365
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