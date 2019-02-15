، بعد عاصفة غضب.. "بكر" يعتذر عن سخريته من "الهيئة" ويقول: لم أكن موفقًا ،

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اعتذر الكوميدي ياسر بكر، عن الفيديو الذي سخر فيه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ردود فعل غاضبة إثر تهكمه بالهيئة قائلًا: "زمان لا يوجد لديهم أنت بريء حتى تثبت إدانتك عندهم "جمس" معبأ بنزين فل وعنده عسكري وعنده وقت.. وفي شنطة السيارة عنده سجادة صلاة ماكينة حلاقة"، فضلاً عن ألفاظ أخرى قوبلت بعاصفة غضب.
وغرّد "بكر": "أعتذر لكل من انزعج من مقطع قد انتشر لي خلال الأيام الماضية لم أكن موفقاً فيه وأعتذر على ما ورد فيه وما قلت".
ونشر "بكر" فيديوهات قال فيها: "ليس تبريرًا أبدًا، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو، أنا كنت أتكلم عن وضع قديم قبل ربع قرن، فلو تحدثنا عن وضع التعليم سابقًا وضرب المعلم للطالب هذا بلا شك ليس له انعكاس على التعليم اليوم".
ثم أضاف: "ولو انتقد أحد وزارة الحج لا يعني أنه يسيء للركن الخامس لأركان الإسلام، وصدقًا لم أكن أتعمد الإساءة لأي أحد والهيئة لها محاسن كثيرة في علاج حالات الإدمان والابتزاز وغيرها، والكثير تضايق من الفيديو ووصلتني اتصالات كثيرة ووصلت عائلتي".
بعد عاصفة غضب.. "بكر" يعتذر عن سخريته من "الهيئة" ويقول: لم أكن موفقًابدر العتيبي الخليج 365 2019-02-15
اعتذر الكوميدي ياسر بكر، عن الفيديو الذي سخر فيه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ردود فعل غاضبة إثر تهكمه بالهيئة قائلًا: "زمان لا يوجد لديهم أنت بريء حتى تثبت إدانتك عندهم "جمس" معبأ بنزين فل وعنده عسكري وعنده وقت.. وفي شنطة السيارة عنده سجادة صلاة ماكينة حلاقة"، فضلاً عن ألفاظ أخرى قوبلت بعاصفة غضب.
وغرّد "بكر": "أعتذر لكل من انزعج من مقطع قد انتشر لي خلال الأيام الماضية لم أكن موفقاً فيه وأعتذر على ما ورد فيه وما قلت".
ونشر "بكر" فيديوهات قال فيها: "ليس تبريرًا أبدًا، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو، أنا كنت أتكلم عن وضع قديم قبل ربع قرن، فلو تحدثنا عن وضع التعليم سابقًا وضرب المعلم للطالب هذا بلا شك ليس له انعكاس على التعليم اليوم".
ثم أضاف: "ولو انتقد أحد وزارة الحج لا يعني أنه يسيء للركن الخامس لأركان الإسلام، وصدقًا لم أكن أتعمد الإساءة لأي أحد والهيئة لها محاسن كثيرة في علاج حالات الإدمان والابتزاز وغيرها، والكثير تضايق من الفيديو ووصلتني اتصالات كثيرة ووصلت عائلتي".
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
04:26 PM
تهكم في فيديو متداول متحدثاً عن شنطة سيارة وسجادة صلاة وماكينة حلاقة!
اعتذر الكوميدي ياسر بكر، عن الفيديو الذي سخر فيه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ردود فعل غاضبة إثر تهكمه بالهيئة قائلًا: "زمان لا يوجد لديهم أنت بريء حتى تثبت إدانتك عندهم "جمس" معبأ بنزين فل وعنده عسكري وعنده وقت.. وفي شنطة السيارة عنده سجادة صلاة ماكينة حلاقة"، فضلاً عن ألفاظ أخرى قوبلت بعاصفة غضب.
وغرّد "بكر": "أعتذر لكل من انزعج من مقطع قد انتشر لي خلال الأيام الماضية لم أكن موفقاً فيه وأعتذر على ما ورد فيه وما قلت".
ونشر "بكر" فيديوهات قال فيها: "ليس تبريرًا أبدًا، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو، أنا كنت أتكلم عن وضع قديم قبل ربع قرن، فلو تحدثنا عن وضع التعليم سابقًا وضرب المعلم للطالب هذا بلا شك ليس له انعكاس على التعليم اليوم".
ثم أضاف: "ولو انتقد أحد وزارة الحج لا يعني أنه يسيء للركن الخامس لأركان الإسلام، وصدقًا لم أكن أتعمد الإساءة لأي أحد والهيئة لها محاسن كثيرة في علاج حالات الإدمان والابتزاز وغيرها، والكثير تضايق من الفيديو ووصلتني اتصالات كثيرة ووصلت عائلتي".
، بعد عاصفة غضب.. "بكر" يعتذر عن سخريته من "الهيئة" ويقول: لم أكن موفقًا ،
المصدر : الخليج 365
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