، "الأرصاد" تحذّر من أمطار وبرد ورياح على الباحة ومحافظاتها ،

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حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمّن التنبيه: (مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمخواة، وقلوة، والمندق، والأجزاء المجاورة لها).
وجدد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة.
"الأرصاد" تحذّر من أمطار وبرد ورياح على الباحة ومحافظاتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-15
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمّن التنبيه: (مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمخواة، وقلوة، والمندق، والأجزاء المجاورة لها).
وجدد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
04:12 PM
"المدني" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية وتجنب النزول إليها
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمّن التنبيه: (مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمخواة، وقلوة، والمندق، والأجزاء المجاورة لها).
وجدد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة.
، "الأرصاد" تحذّر من أمطار وبرد ورياح على الباحة ومحافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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