، ثم تأتي أمسية "سعود بن عبدالله".. 3 أيام مع "الفهد.. روح وقيادة" في الكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات وندوات خاصة تنطلق بعد غدٍ حيث المتعة.. و"سمان" يستعرض محاورها

تنطلق، بعد غدٍ الأحد، الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"؛ وذلك في قاعة السينما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد سمان، أن الندوات ستستمر حتى يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، وتشمل الندوات التاريخية، ندوة العلاقات السعودية - الكويتية، والندوات الفنية، في حين تنطلق الأمسية الشعرية للأمير سعود بن عبدالله بن محمد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019.

وبين أن المحور الأول من الندوات التاريخية سيتناول "العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت.. المكان والظروف"، فيما سيتناول المحور الثاني "المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت"، مشيرًا إلى أن هذه الندوات سيشارك فيها معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور سعود محمد العصفور أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، في حين يديرها الأستاذ محمد الوسمي.

أما في ندوة العلاقات السعودية - الكويتية، أوضح "سمان" أنها ستتناول العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر، بمشاركة الدكتور عبدالله البشارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الأسبق) والدكتور إبراهيم بن محمود النحاس عضو مجلس الشورى، والدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي والدكتور صدقة بن يحيى فاضل أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى (السابق)، ويدير الندوة محمد الملا.

وفي الندوات الفنية، بيّن أنها ستتناول "ساحة الفن الخليجي - تعاون سعودي وكويتي" بمشاركة الفنانين سعد الفرج، عبدالإله السناني، جاسم النبهان، وعبدالمحسن النمر، ويديرها محمد الوسمي.

يُذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي، مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.