إيقاف النشاط الرياضي السعودي يهز مواقع التواصل الاجتماعي

تداول مغردون سعوديون، يوم الجمعة، أنباء تفيد بإيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأرجعت آلاف التغريدات التي اجتاحت موقع (تويتر) إيقاف النشاط الرياضي السعودي، إلى وجود قضايا فساد في اتحاد كرة القدم.

وقال أحمد الوعل إن هناك أخبار شبه مؤكدة بتجميد النشاط الرياضي في السعودية لاكتشاف قضايا فساد".

فيما قالت صحيفة الجزيرة السعودية إن شكوى مستحقات لاعب نجران الجزائري فريد شكلام لدى الفيفا تهدد الاتحاد السعودي بعقوبات، مشيرة إلى أن الفيفا خاطب اتحاد القدم للاستفسار عن عدم قيام نجران بالسداد.

فيما كتب يحيى محمد : "يارب انه توقف النشاط الرياضي عشان يعرفون ان الله حق دوري كله فساد كله ظلم كل شي شغال لمصلحة نادي واحد الاتحاد وللجانه مفسدين".

كما ذكر الصحفي السعودي عايد الرشيدي : "الله يستر، قرار قوي سوف يصدر من FIFA، نهاية الشهر النصيحة الاخيرة حلوها مع (شكلام) قبل نهاية شهر فبراير".