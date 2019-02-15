في قصر السلام بجدة.. صورة تاريخية توثق لقاء الملك فهد ورفيق الحريري

وثقت صورة تاريخية للقاء جمع بين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، مع رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري؛ حيث نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع التواصل تويتر، صورة من الذاكرة الدبلوماسية، تعود لعام 2004م، تجمع بين الملك فهد والحريري.

وأوضحت المعلومات المنشورة أن اللقاء تم في قصر السلام بجدة، وذلك عام 2004م.

وبالبحث عن تاريخ اللقاء، تبين أنه جرى يوم 11 يوليو 2004؛ حيث «استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة، دولة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، وقد نقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة الرئيس إميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية»، وفقًا لما نشرته (واس) وقتها.

وأضافت (واس)، قائلة: «كما حمله - حفظه الله - تحياته وتقديره لفخامته، وقد استعرض خادم الحرمين ورئيس وزراء لبنان، مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية والعراق».

وتابعت الوكالة قائلة: «بالإضافة إلى التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه بما يخدم الشعبين الشقيقين في المجالات كافة».

يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير 2005م، بتفجير موكبه في العاصمة بيروت.

وولد رفيق الحريري في 1 نوفمبر 1944م، ولعب دورًا كبيرا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية 1990م، وإعادة إعمار لبنان فيما بعد عندما تولى رئاسة الحكومة لعدة سنوات، واغتيل يوم 14 فبراير 2005م بواسطة سيارة مفخخة كانت تحمل أكثر من 1000 كيلوجرام من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار.

وما زالت قضية اغتياله متداولة أمام محكمة دولية؛ من أجل الكشف عن القتلة ومحاكمتهم، وهم أعضاء بحزب الله اللبناني.