صورة نادرة تجمع الملك سلمان وشقيقيه «فيصل» و«خالد»

التقطت بمقر ميدان الفروسية القديم بالملز..
وثقت صورة نادرة يعود تاريخها إلى 46 عامًا مضت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصحبة أخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - تعود الصورة لعام 1394هـ.
الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ظهر فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرًا للرياض، وهو يستقبل الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - لحظة وصوله إلى مقر ميدان الفروسية القديم بالملز، وبرفقته ولي العهد آنذاك الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك عام 1394هـ.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز يقف بجوار السيارة التي ترجل منها الملك فيصل والملك خالد، استعدادًا لدخولهما إلى ميدان الفروسية، وفي الخلفية ظهر حرس الشرف.
يُذكر أن نادي الفروسية القديم يقع في حي الملز وسط الرياض، وتجرى به سباقات للخيل الأصيل.
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