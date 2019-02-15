برقيتان من القيادة لتهنئة رئيسة ليتوانيا بـ«يوم الاستقلال»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى السيدة داليا جرباوسكايتي، رئيسة جمهورية ليتوانيا؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر ولي العهد في برقيته، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.

يُذكر أن تأسيس دولة ليتوانيا يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وذللك بتتويج ملكها الأول ميندوجاس في عام 1253م، ثم نشأ بعد ذلك الكومنولث البولندي- الليتواني، إلى أن انتهى على أيدي الامبراطورية الروسية وبروسيا والنمسا.

وحتى الحرب العالمية الأولى، كانت ليتوانيا ولاية تابعة للامبراطورية الروسية، وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى أعلن المجلس الليتواني الاستقلال في 16 فبراير 1918م، وكانت ليتوانيا الحديثة دولة مستقلة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم اجتاحها الاتحاد السوفييتي عام 1940م، ثم اجتاحتها ألمانيا النازية عام 1941م؛ ليعود السوفييت ويجتاحوها مرة ثانية في 1944 م، مع انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكانت ليتوانيا أول جمهورية سوفييتية تعلن الاستقلال في مارس 1990م، عقب انهيار سور برلين وإصلاحات جورباتشوف وتفكك الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 2004م، انضمت ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي عام 2015م، تبنت اليورو كعملة رسمية للبلاد.

وتعد ليتوانيا أكبر دولة من دول البلطيق الثلاث، وتقع على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر البلطيق، شرق كل من السويد والدنمارك، وتحدها لاتفيا من الشمال، روسيا البيضاء من الشرق والجنوب، وبولندا من الجنوب الغربي، وإقليم كالينينجراد الروسي وبحر البلطيق من الغرب.