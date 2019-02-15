السعودية اليوم / الأمن المصري يحبط تفجير عبوة بدائية في القاهرة



القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

تمكنت أجهزة الأمن المصرية اليوم من إحباط محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد بميدان الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله، إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية قامت بإبطال مفعول العبوة التي زرعتها عناصر من "جماعة الإخوان الإرهابية" ، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

// انتهى //

16:37ت م

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القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستمكنت أجهزة الأمن المصرية اليوم من إحباط محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد بميدان الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله، إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية قامت بإبطال مفعول العبوة التي زرعتها عناصر من "جماعة الإخوان الإرهابية" ، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.// انتهى //16:37ت م0069

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