السعودية اليوم / "قياس" ينظم ورشة تدريبية للباحثين المكلفين بالمنطقة الشرقية

الدمام 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظم مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية أمس، ورشة تدريبية للباحثين المكلفين بإجراء الاستطلاع الميداني لقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة، وسبل تطويرها، والمتمثلة في مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، ومنفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولاً لمنفذ البطحاء, وذلك بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام.وأشار مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى تأكيد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا للمشروع، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يُعد من أولويات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المشروع، في تلمس احتياجات سكان المنطقة، عبر بوابة هذا المشروع، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة, من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها، خصوصاً وأن المشروع يحرص على أن يكون شريكاً استراتيجياً مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة.// انتهى //16:34ت م0068