تقرير / "ركاز المدينة" يجمع الماضي بالحاضر



إعداد وتصوير : علي الشهراني

المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

تشهد فعاليات "ركاز المدينة" في هذه الأيام، تمازج رائع بين الماضي والحاضر والذي يقام في الحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة بتنظيم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

وتهدف الفعالية إلى إحياء الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة لدعم وتمكين الصناعات المحلية, بالإضافة إلى تسخير الفرصة لتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة ومساعدتهم في تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشروعات ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية بمنطقة المدينة المنورة.

وتضمنت الفعاليات التي تجاوز فيها عدد الزوار 25 ألف زائراً خلال أيام الماضية سوق شارع العينية وأركان مخصصة للمشغولات والحرف اليدوية والمصنوعات التراثية القديمة التي تحاكي الماضي, وتجذب الجيل الجديد للتعرف والحفاظ عليها، إضافة للمسرح الذي تقام عليه العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية.

وتشمل الفعاليات اجنحة للأكلات الشعبية اضافة الى المطاعم وعربات الأطعمة المتنقلة " الفود ترك" ، وتمكين الأسر المنتجة ، والطُهاة المحترفين من ممارسة الطهي التفاعلي التي يتشارك فيها مجموعة كبيرة منهم بهدف التعريف بمنتجاتهم واستعراض مهاراتهم في تقديم مجموعة واسعة من الأطباق المحلية التقليدية.

والتقت وكالة الأنباء

بدورها, أضافت أم محمد, أنها حضرت هي وأطفالها لزيارة البرامج المتنوعة والاستفادة من الورش والدورات المخصصة لهم في تعلم الرسم حيث يقوم المشرفين على الجناح بتدريب المشاركين وتعليمهم.

من جانبه, قدم المواطن إبراهيم الرشيدي أحد المشاركين, شكره لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على إتاحة الفرصة للشباب والشابات لعرض مشروعاتهم الناشئة وتنوع أنشطتهم الداعمة في مختلف في عدد من الفعاليات.

// انتهى //

16:29ت م

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إعداد وتصوير : علي الشهرانيالمدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستشهد فعاليات "ركاز المدينة" في هذه الأيام، تمازج رائع بين الماضي والحاضر والذي يقام في الحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة بتنظيم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.وتهدف الفعالية إلى إحياء الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة لدعم وتمكين الصناعات المحلية, بالإضافة إلى تسخير الفرصة لتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة ومساعدتهم في تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشروعات ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية بمنطقة المدينة المنورة.وتضمنت الفعاليات التي تجاوز فيها عدد الزوار 25 ألف زائراً خلال أيام الماضية سوق شارع العينية وأركان مخصصة للمشغولات والحرف اليدوية والمصنوعات التراثية القديمة التي تحاكي الماضي, وتجذب الجيل الجديد للتعرف والحفاظ عليها، إضافة للمسرح الذي تقام عليه العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية.وتشمل الفعاليات اجنحة للأكلات الشعبية اضافة الى المطاعم وعربات الأطعمة المتنقلة " الفود ترك" ، وتمكين الأسر المنتجة ، والطُهاة المحترفين من ممارسة الطهي التفاعلي التي يتشارك فيها مجموعة كبيرة منهم بهدف التعريف بمنتجاتهم واستعراض مهاراتهم في تقديم مجموعة واسعة من الأطباق المحلية التقليدية.والتقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها بعدد من الزوار, حيث أوضح محمد الحربي أن الفعالية تلبي احتياجات الجميع من خلال ما تقدمه من فعاليات متنوعةبدورها, أضافت أم محمد, أنها حضرت هي وأطفالها لزيارة البرامج المتنوعة والاستفادة من الورش والدورات المخصصة لهم في تعلم الرسم حيث يقوم المشرفين على الجناح بتدريب المشاركين وتعليمهم.من جانبه, قدم المواطن إبراهيم الرشيدي أحد المشاركين, شكره لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على إتاحة الفرصة للشباب والشابات لعرض مشروعاتهم الناشئة وتنوع أنشطتهم الداعمة في مختلف في عدد من الفعاليات.// انتهى //16:29ت م0066

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.