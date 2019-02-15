شكرا لقرائتكم فاصل إعلاني يعرض مسلسل Fam ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

يوصل موقع فاصل إعلاني عرض Fam المسلسل الأمريكي الشهير حيث عرض هذا الأسبوع الحلقة السادسة.

وتدور قصة المسلسل حول الفتاة (كليم) التي تعيش حياة رائعة، لديها وظيفة رائعة وشقة رائعة وخطيب مُدهش (نيك) وهو أستاذ جامعي من عائلة ثرية، لكن حياتها المثالية تنقلب رأسًا على عقب عندما تأتي إليها أختها غير الشقيقة (شانون) لتعيش معها لأنها سئمت من والدها.

والمسلسل من بطولة Tone Bell في دور Nick وBlake Lee في دور Ben و Brendan Calton في دور Evan

و Gary Cole في دور Freddy وNina Dobrev في دور Clem وOdessa Adlon في دور Shannon و Sheryl Lee Ralph في دور Rose وBrian Stokes Mitchell في دور Walt إضافة إلى Chip Chinery في دور Race Track Announcer.

والمعروف أن فاصل إعلاني هو موقع يهتم بعرض المسلسلات والأفلام على الإنترنت ويتيح ميزة قص الإعلانات للمشتركين في الموقع مقابل اشتراك شهري أو سنوي.

وبحسب موقع فاصل إعلاني فإن الاشتراك يتراوح ما بين 10 ريالات لكل شهر و90 ريالا للعام الكامل حيث يتم منح المشتركين عضوية مميزة يمكنهم من خلالها متابعة الأفلام على الإنترنت دون أي فاصل إعلاني.

ويقوم موقع فاصل إعلاني بترجمة الأفلام والمسلسلات التي يعرضها على مستخدميه إلى اللغة العربية.

ويضم موقع فاصل إعلاني العديد من الأقسام من بينها المسلسلات والأفلام والبرامج والأنميشن إضافة إلى القسم الآسيوي حيث يعرض أفلاما ومسلسلات من قارة آسيا خاصة من الهند.



مختارات الصندوق العقاري يتيح للمرأة شراء عقار باسمها ونقل الرهن من عقار لآخر



أمير الرياض يشكر الملك سلمان بمناسبة إطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.