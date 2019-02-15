الان تتابع بالفيديو: «السعودية» تحتفي بتمّيز تعليم الطائف على متن طائرتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

رحبت الخطوط الجوية السعودية على رحلتها القادمة من الرياض لمحافظة الطائف بالمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي وهنأته بمناسبة حصول الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على المركز الأول في جائزة وزارة التعليم للتميز الإداري في دورتها التاسعة وانتقالها من مرحلة الإدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة كما قدمت السعودية تهانيها لجميع منسوبي تعليم الطائف.

وقدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بهذه المناسبة تهنئته وشكره وثناءه إلي جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف وأهالي الطائف علي ما تم تحقيقه من إنجاز فريد في فئات جائزة التعليم للتميز.

وعلي الجهود المميزة والمبدعة من فريق العمل القائم على الجائزة حتى تكللت تلك الإبداعات بالحصول على ثمرة التميز في وزارة التعليم.

وبارك المساعد للشؤون المدرسية المشرف على فريق العمل للجائزة في دورتها التاسعة محمد بن عامر النفيعي ما حققته الإدارة من نتائج متقدمة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة والذي يعكس الأداء المنظم المتكامل بين كافة العاملين في الإدارة.

مثمنا جهود مديري الإدارات والمكاتب وقادة وقائدات المدارس على جهودهم المتميزة والمتكاملة ومتطلعا أن يعكس هذا التميز أداء الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خلال الفترة القادمة وشاكرا كل من هنأه متمنيا للجميع المزيد من الإبداع والتألق.

وهنأ مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي الفائزين والفائزات والمدارس الفائزة على مستوى الوزارة في هذه المسابقة على تحقيق هذا التميز.

مؤكدًا استحقاقهم لهذا الفوز الذي جاء نتيجة جهودهم وأدائهم المتميز في خدمة أبنائهم الطلاب والطالبات باعتبارهم محور العملية التعليمية.

مسيرة الجودة والتميز

وقالت مها بنت طاهر الزايدي مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات- إن الفائزين والفائزات بجائزة التميز أكدوا أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية والبذل الدؤوب في خدمة الدين والوطن.

داعية الجميع للتنافس على الجائزة في دورتها القادمة، متطلعة إلى بذل المزيد من العطاء لتحقيق الدافعية لكافة العاملين بالميدان التربوي للمشاركة بها في دوراتها القادمة والحصول على مراكز متقدمة مهنئةً الجميع بفوزهم في الجوائز بجميع فئاتها.

من جهته هنأ مدير مركز التميز سعيد المالكي الفائزين والفائزات وذكر بأن التتويج على مستوى وزارة التعليم من قبل معالي الوزير هو أعظم وسام ما كان ليتم لولا الدعم المستمر من قبل المدير العام للتعليم ومساعديه (بنين وبنات) وجهود جميع المشرف على المركز في الدورة التاسعة وجميع الزملاء والزميلات في الدورة التاسعة وجهود مشرفو ومشرفات التميز بالميدان والدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التعليم (بنين وبنات) ومنسقي الجوائز بالمكاتب والمدارس.

جوائز التميز

وأكد أن تعليم الطائف حصد العديد من جوائز التميز منذ انطلاقها وبفئاتها المختلفة مقدمة الشكر لكل من بذل الجهد من المشرفين والمشرفات منذ انطلاقة الجائزة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف قد حققت جائزة المركز الأول في التميّز الإداري على مستوى وزارة التعليم، كما حقق المشرف التربوي الدكتور هلال محمد الحارثي المركز السابع في فئة المشرف التربوي المتميز.

انجاز عملاق

وعبرت أمل السالمي مساعدة مدير مركز التميز عن سعادتها بهذا الانجاز الذي حققته إدارة تعليم الطائف وصعوده دائما لمنصات التتويج في حفل جائزة وزارة التعليم للتميز كما بارك وهنأت الجميع على تحقيقهم المراكز المتقدمة على مستوى المملكة.

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة

كما حققت القائدة عمرة دخيل عيضه الطلحي ( الابتدائية ٨١ ) المركز السادس في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وأيضاً حققت القائدة دلال عبدالله القحطاني ( الابتدائية ٢٦ ) المركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وأخيرا حققت المعلمة رانية سليم المالكي المركز الرابع في فئة المعلمة المتميزة.

فئة المشرف التربوي

وعبر المشرف التربوي الدكتور هلال محمد الحارثي الحاصل على المركز السابع في فئة المشرف التربوي عن مشاعره الجميلة أثناء التكريم من قبل معالي وزير التعليم وهي لحظة تدفع بالمنافس لتقديم أفضل ما لديه وشكر قيادات تعليم الطائف ومكتب الشمال على الدعم المتواصل.

وأضاف الحارثي أن جائزة التميز لا توصف مؤكداً بأن التميز رحلة ترتبط بالتخطيط والتعلم والتطوير والجودة والتنظيم وإدارة الوقت والتحفيز والتفرد والإبداع والشراكة والتواصل والاستمرارية وبقاء الأثر.

المركز الرابع في فئة المعلمة المتميزة

من جانبها قالت المعلمة رانية سليم المالكي(المركز الرابع في فئة المعلمة المتميزة) أنه لا يوجد وصف لهذه اللحظات الجميلة إلا أن منتهى السعادة في متعة العطاء ونشوة الإنجاز.

فحسبُنا من التميز : لذّة تحقيق الحِلم، ثم الإصرار على استمراره كنتُ ومازلت أُلملم من بلاد العطاء دُرر الإبداع وأقتطف من حدائق الجودة أزهار التميز.

تنحني كلمات الشُّكر للجهود السامقة التي اتخذت من السحاب نقائه ومن الإبداع رونقه فجزيل الشكر لوزارة التعليم ولأمانة جائزة التعليم وللداعمين لهذه الجائزة.

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة

وقالت القائدة عمرة دخيل عيضه الطلحي (الابتدائية ٨١) المركز السادس في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة أن وقوفي على مسرح وزارة التعليم مع كل هؤلاء المتميزين والمتميزات شرف عظيم وتكريمنا من قبل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ود. هيا العواد هو وسام على صدورنا فهذا حفل مميز سيخلد في ذاكرة تاريخ وزارة التعليم وذاكرتنا جميعاً.

وقالت أن التميز الحقيقي هو اهتمام وزارتنا وإبرازها لهذه الجائزة الغالية علينا والتي هي تتويج لعمل سنوات كان فيها سقف الطموح يعانق عنان السماء .. شكراً لكل من شاركنا سعادتنا وفرحتنا وادخل السرور إلى قلوبنا بدأ بأمانه الجائزة والقائمين عليها والخطوط السعودية الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله.

المركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة

وقالت القائدة دلال عبدالله القحطاني ( الابتدائية ٢٦ ) المركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة.

وقالت أن إن جائزة التعليم نتاج عمل ضخم جدا وقد كان لمؤسستنا التعليمية النصيب الأوفر حيث حصلت المدرسة السادسة والعشرون على المركز الرابع فئة الإدارة والمدرسة المتميزة وتطمح اليوم إلى الجوائز الإقليمية ومنها إلى الجوائز العالمية بإذن الله تعالى ولم يكن وليد الصدفة ولا ينبت فجأة ولا يتأتى بالراحة.

بل هو الصبر والمصابرة والمداومة على طريق الجد والمثابرة والأيدي من حوله تدفعه وترفعه حتى بلوغ الغاية والمنى وقد ارتكز هذا الانجاز على توفيق الله تعالى وإعانته لنا فالحمد لله ثم استحثاث والدتي ودعاءها حفظها الله ورعاها وأسرتي وأخوتي ثم دعم إدارة تعليمنا الرائدة ومكتب تعليمنا بشرق الطائف في نهوضها بمنسوبيها وتسهيل كل ما يعين على السير في طريق المعالي بعلو وتسامي ثم شحذ همم فريق عمل صانع للتميز مبادر بكل همة واجتهاد وتفاني منقطع النظير.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أشكر الله تعالى بما يليق بجلال وجهه العظيم ثم شكري لأسرتي ووالدتي وأخوتي يلوح في سمائنا نجوماً براقة لا يخفت بريقها ولا يتضاءل حجمها ولا يضعف نورها.

كلمة تحفيز رفعت به همةً

وقالت : إنها كل من ساند ووجّه ودعم ولو بكلمة تحفيز رفعت به همةً وإلا فمن ينكر لإدارة بحجم إدارة تعليمنا الرائدة الفذة والملهمة ومكتب شرقٍ وجميع منسوبيها إشراقاتها وإبداعاتها وفنون انجازاتها في صناعة القدوة والقادة . وكل من ساهم من الإدارات والأقسام والشكر لمركز التميز الذي لم يألًو جهدا وسعاً في دعمنا وتذليل كل الصعاب التي واجهتنا.

متقدمًة لوزارة التعليم وأمانة جائزة التعليم والمنسقين والمنسقات بجزيل الشكر والعرفان على الجهود المبذولة والحفل البهيج الجبار.