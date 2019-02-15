شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستقبل 36 بلاغاً لمخالفات الاحتطاب الجائر خلال يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبذالله القرني (الرياض)

في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 36 بلاغاً خلال شهر يناير 2019م من 8 مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وعسير، والجوف، وتبوك.

وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، توزعت على منطقة الرياض بـ 14 بلاغاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ 8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل بعدد بلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.

وأكدت الوزارة، على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات.