، بعد "حراس الغابات".. "30 يوماً من الاحتطاب الجائر" يكشف أنصبة المناطق ،

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في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 36 بلاغاً خلال شهر يناير 2019م من 8 مناطق تشمل: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وعسير، والجوف، وتبوك).
وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، تَوَزّعت على منطقة الرياض بـ14 بلاغاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل بعدد بلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.
وأكدت الوزارة، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات؛ حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تُشكّل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
بعد "حراس الغابات".. "30 يوماً من الاحتطاب الجائر" يكشف أنصبة المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-15
في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 36 بلاغاً خلال شهر يناير 2019م من 8 مناطق تشمل: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وعسير، والجوف، وتبوك).
وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، تَوَزّعت على منطقة الرياض بـ14 بلاغاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل بعدد بلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.
وأكدت الوزارة، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات؛ حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تُشكّل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
02:37 PM
36 بلاغاً تَلَقّتها وزارة البيئة داعيةً إلى التعاون في الإبلاغ عن مخالفات الظاهرة
في إطار حملتها لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، استقبلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 36 بلاغاً خلال شهر يناير 2019م من 8 مناطق تشمل: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وعسير، والجوف، وتبوك).
وأوضحت الوزارة، أن البلاغات الواردة على رقم البلاغات المجاني، تَوَزّعت على منطقة الرياض بـ14 بلاغاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 بلاغات، ومنطقة عسير 4 بلاغات، والقصيم 3 بلاغات، وكذلك المدينة المنورة 3 بلاغات، بالإضافة إلى حائل بعدد بلاغين، والجوف بلاغ واحد، ومنطقة تبوك بلاغ واحد.
وأكدت الوزارة، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات؛ حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تُشكّل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
، بعد "حراس الغابات".. "30 يوماً من الاحتطاب الجائر" يكشف أنصبة المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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