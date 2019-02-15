، بعد تقرير "الخليج 365".. أمانة جازن تشكّل لجنةً لبحث سفلتة مواطن لطريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم البلدية بسحب المشروع بعد ما دفع 29 ألف ريال من جيبه الخاص

شكّلت أمانة جازان، لجنة للوقوف على أحد الطرق في ريع مصيدة بالعيدابي، بعد ما قام مواطن بسفلتته على حسابه الخاص بقيمة 29 ألف ريال، متهماً البلدية بسحب المشروع.

وذكرت الأمانة أنها ستقوم بسفلتة الطريق بعد إجراء اختبارات على الوضع الحالي؛ لافتة إلى أن المشروع مدته 360 يوماً وأنها حثت المقاول على سرعة التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان حسين معشي؛ رداً على ما نشرته صحيفة "الخليج 365" تحت عنوان "مواطن في جازان يسفلت طريقاً بكلفة 29 ألفاً.. أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليوناً": أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، وجّه على وجه السرعة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الموقع.

وأضاف: المواطن قام بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله في موقع يبعد عن محافظة العيدابي مسافة تزيد على ٥٠ كم، ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في منطقة جبلية متوسط ارتفاعها 200 متر تقريباً عن سطح البحر.

وأردف: الشارع الذي قام المواطن بسفلتته مدرج من قِبَل بلدية محافظة العيدابي ضمن مشروع معتمد يجري تنفيذه لسفلتة قرى مركز ريع مصيدة، ومدة تنفيذ المشروع 360 يوماً.

وتابع: تم تسليم هذا المشروع للمقاول من قِبَل بلدية محافظة العيدابي بتاريخ 17/ 12/ 1439هـ، وقد بدأ المقاول المنفذ للمشروع بتنفيذ أعمال التمهيد والردم والدكّ والتسوية لطرق قرى المركز ومن ضمنها الأمتار التي قام المواطن بسفلتتها أمام منزله بطول ٢٧٠كم وبعرض ٣ أمتار، وتقوم بلدية محافظة العيدابي بحثّ المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع مصيدة خلال مدة المشروع.

وقال المتحدث: أظهرت المعاينة الأولية من قِبَل جهاز الإشراف ومهندس المقاول للسفلتة المنفذة من قِبَل المواطن، أن السُّمك يقل عن ٥سم في أغلب الشارع، وسيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات قبل اتخاذ قرار بإزالتها أو تنفيذ طبقة إسفلت جديدة عليها بحسب الأفضلية من ناحية الجودة الفنية.

وأضاف: أمانة منطقة جازان حريصة على تقديم الخدمات البلدية من سفلتة وغيرها لجميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة؛ من خلال المشاريع البلدية المعتمدة والجاري تنفيذها، أو من خلال المشاريع البلدية التي ستُعتمد مستقبلاً.

وتناولت "الخليج 365" القضية في تقرير مفصل عن أن أمانة جازان لم تتجاوب وقتها بالرد على استفسار الصحيفة؛ على الرغم من الانتظار لعدة أيام.