بالصور: بتوجيه من الملك سلمان.. افتتاح أكبر توسعة لمركز خادم الحرمين الإسلامي في الكاميرون

افتتح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحضر الافتتاح من الجانب السعودي سفير المملكة لدى الكاميرون محمد المسهر، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أحمد الحازمي، ومدير المركز في ياوندي الشيخ عنتر الحازمي. يذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي، تأسس في عام 1418هـ، ويقدم الدروس الشرعية واللغوية لـ 700 طالب وطالبة، كما يوجد بالمركز معهدان لتعليم وتوعية ربّات البيوت، ويتسع مسجد المركز لــ 4200 مصل و10 آلاف مصل في صلاة العيدين، من خلال الساحات الخارجية، كما يقدم المركز سنوياً وجبات إفطار صائم بين 2500 – 3000 صائم يومياً.