المملكة تكشف عن وضع استراتيجية لمحاربة الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي

كشفت المملكة عن وضعها استراتيجية للحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر ومساعدة محدودي الدخل. وأكدت المملكة خلال الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للسعودية بالأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، في المناقشة العامة في الدورة الـ 57 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، أنها انتهت من إعداد نظام شامل بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي. وأوضحت أن النظام يتضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل.

وأشارت إلى وجود إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب، لافتة إلى أن مشكلة الفقر ليست اقتصادية فقط لكنها تربط بمتغيرات اجتماعية وثقافية وتشريعية وسياسية. وأشارت المملكة في كلمتها إلى أنها خصصت 9.15 مليار دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن، الذي يعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل، كما اتخذت عدة تدابير لحماية لأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا على الإشراف على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة. وحول دور المرأة، أكدت المملكة أنها عززت مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير طاقاتها واستثمارها لتنشيط دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، كذلك إعطاء أولوية كبرى لقضايا الشباب ودعمهم وتأهيلهم وإشراكهم في صناعة القرار، فضلا على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم.