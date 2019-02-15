صورة تاريخية تجمع الملك فهد بن عبدالعزيز برفيق الحريري في جدة

نشرت وزارة الخارجية صورة من الذاكرة الدبلوماسية، للقاء جمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، برئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ويظهر من الصورة والمعلومات المنشورة بشأنها، استقبال الملك فهد بن عبدالعزيز لرفيق الحريري، في قصر السلام بجدة عام 2004. ويصادف يوم أمس (الخميس) ذكرى اغتيال رفيق الحريري، الذي تم اغتياله بتفجير موكبه، في العاصمة اللبنانية بيروت، بتاريخ 14 فبراير عام 2005.

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