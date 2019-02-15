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شكرا لقرائتكم تحذير من أمطار رعدية ورياح تثير الغبار على مكة حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة ،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
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